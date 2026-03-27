Опубликованы фото церемонии прощания с депутатом Юрием Швыткиным

Юрий Швыткин скончался во время плановой операции.

В Красноярске 27 марта прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Юрием Швыткиным. Тысячи людей пришли проводить политика в последний путь в Большом концертном зале краемой филармонии.

Как сообщил корреспондент krsk.aif.ru, люди с цветами выстроились в большую очередь, чтобы проститься с Юрием Швыткиным. На фасаде БКЗ был размещен его портрет, также изображения депутата были на проекторах внутри зала.

Также в зале прощания были выставлены все награды Юрия Швыткина.

После церемонии прощания похоронная процессия отправилась на Аллею славы кладбища Бадалык.