Под Калининградом начали собирать приставки для популярного онлайн-кинотеатра

Более 20 тысяч телевизионных приставок, предназначенных специально для одного из популярных российских онлайн-кинотеатров, уже собрали в Калининградской области и отправили заказчику. Раньше такое оборудование вынужденно закупалось в Китае, теперь вопрос с импортозамещением полностью решен. Что собой представляет калининградская новинка, рассказали эксперты.
Подобными приставками пользуются люди, которые купили телевизор без встроенной функции смарт-ТВ. Небольшой пластиковый бокс выполняет функцию мини-компьютера — позволяет смотреть фильмы на популярных онлайн-сервисах, слушать музыку или, например, листать социальные сети.
Безоговорочным лидером по производству устройств на сегодняшний день является КНР. В качестве примера можно привести медиаплеер от Xiaomi. Следом идут приставки от корпоративных гигантов Apple, Amazon, Nvidia и Google. Есть и отечественные варианты: помимо калининградской разработки можно выделить, например, устройства Harper.
— Дефицита в ТВ-приставках на рынке нет. Многое зависит от экосистемы, которую используют покупатели. Если вся домашняя техника заточена под «яблоко», то и выбор для смарт-ТВ очевиден. То же касается «роботов» и более узконаправленных устройств, которые часто заточены под конкретные сервисы или провайдеров, — рассказал в беседе с корреспондентом «РГ» маркетолог Максим Артамонов.
Широкий функционал или мощная «начинка» приставки не всегда играют решающую роль при покупке того или иного девайса. Куда большее значение имеет стабильность приложений, которыми человек привык пользоваться. Все остальное — приятные бонусы, не более.
Если говорить о калининградской новинке, то приставка Wink Box Mini, которую собирают на заводе в городе Гусеве, относится к более нишевым продуктам, поскольку заточена под отечественные стриминговые сервисы для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Но по мощности она вполне может потягаться с большими конкурентами из одного ценового сегмента.
Внутри пластиковой коробки с USB-кабелем — два гигабайта оперативной памяти, четырехъядерный процессор, внутреннее хранилище на 16 гигабайт с возможностью расширения через внешние накопители. Технических характеристик вполне хватит для просмотра видео в разрешении 4К (3840 на 2160 пикселей). Приставка идет в комплекте со встроенным голосовым помощником и управляется собственной прошивкой на базе Andriod 11.
— Ежедневно конвейеры могут производить до 2,4 тысячи приставок — по одной каждые 15−20 минут. После отправки первой партии, которая насчитывала 21,5 тысячи девайсов, мы планируем отгрузить заказчику еще 50 тысяч устройств. Перенос сборки в Россию и запуск производства на калининградских мощностях стали очередным шагом в локализации электроники, — прокомментировали в компании.
Правда, пока переезд производства в Россию не сильно повлиял на цену приставки. На маркетплейсах ее можно приобрести примерно за пять тысяч рублей. Заказчик на официальном сайте предлагает взять оборудование в аренду на два года за 355 рублей в месяц. В стоимость уже входят все подписочные сервисы.
У конкурентов можно приобрести ТВ-приставки по схожей цене. При этом некоторые из них предлагают более широкий функционал и мощное «железо». Специалисты отмечают, что двух гигабайт оперативной памяти и 16 встроенного накопителя хватает для повседневных нужд, но запаса на будущее при растущей прожорливости операционной системы Android недостаточно.
— С технологической точки зрения это все же нижний предел существующего стандарта. Скорее всего, производитель решил таким образом снизить стоимость изделия, поскольку те же блоки оперативной памяти сегодня очень дорогие. А так уже на протяжении пяти лет можно купить устройства с четырьмя гигабайтами памяти и 64 гигабайтами встроенного накопителя. Другое дело, что мощное железо нужно грамотно оптимизировать. Этим часто грешат крупные технологичные компании, которые пытаются выжать максимум из программистов и мощностей «железа», но из-за новых обновлений девайсы начинали сильно тормозить, — прокомментировал системный администратор Ярослав Носов.
По словам эксперта, калининградское устройство хорошо тем, что может стабильно работать «из коробки», то есть без дополнительной настройки. Да, с ограниченным функционалом и недостаточным запасом мощности для будущих обновлений. Но на пару лет такой приставки точно хватит.
— Стоит понимать, что мы имеем дело с так называемой операторской приставкой, которая идеально работает с конкретным отечественным приложением. В нашем случае это онлайн-кинотеатр. Под него заточены пульт и система управления. Естественно, такие решения разрабатывают и для повышения уровня продаж подписок на популярные сервисы. Это нормальный маркетинговый ход, — добавляет IT-специалист Илья Тарасов.
А вот что не радует, так это заточенность российских компаний на так называемый вендерблок, когда поставщиков определенных приложений блокируют на уровне самого устройства, не позволяя запускать на той же приставке сторонние сервисы. Эксперты сошлись во мнении, что фокус нужно смещать с нишевых и корпоративных устройств на более универсальные, предназначенные для широкой аудитории. Только тогда можно будет говорить не только о производственном, но и о потребительском импортозамещении со здоровой конкуренцией.
Опрошенные «РГ» эксперты отметили, что покупатели выбирают умные ТВ-приставки по целому ряду критериев. Первый из них — это формфактор. Сегодня все чаще отдают предпочтение компактным устройствам с USB-кабелем. Второй немаловажный пункт: операционная система. Android в нашей стране — безоговорочный лидер, в то время как решения от Apple остаются в более премиальном сегменте. Обращают внимание и на возможность работы с DRM-ключами, которыми онлайн-кинотеатры защищают свои фильмы. Если приставка не умеет с ними работать, то на ней не удастся посмотреть даже купленный фильм. Наличие дополнительных слотов под флешки и карты памяти в приставках также приветствуется.
20 миллионов технологичных изделий в год производят на заводе в Калининградской области.