В Калининградской области студенты отправятся в экспедиции по программе «Открываем Россию заново»

В Калининградской области пройдут три студенческие экспедиции межуниверситетской программы «Открываем Россию заново». Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам отбора из 225 заявок утверждено 35, в число победителей вошло 11 университетов и 23 организации.
Заявленная РАНХиГС экспедиция «ПА Командам! Самбийское кольцо — наследие в новых формах» направлена на раскрытие туристического потенциала «Самбийского кольца». Её участники изучат концепцию развития парка, разработают дизайн-макеты туристических стендов, логотипа для кирхи Шаакен и примут участие в благоустройстве памятника, встретятся в «Железнодорожных воротах», чтобы обсудить вопросы сохранения культурного-исторического наследия.
Участники экспедиции «Калининград научный: проектируем будущее» компании «Сайтревл» займутся продвижением научно-популярного туризма в Калининградской области. Например, издадут журнал для школьников и студентов.
В рамках экспедиции «Инклюзивный Железнодорожный: невидимое путешествие» от Московского государственного лингвистического университета студенты подготовят инклюзивный пешеходный экскурсионный маршрут с письменным тифлокомментарием по острову Канта.