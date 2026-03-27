В Волгоградской области объявили отбой авиационной опасности

Днём 27 марта в Волгоградской области объявлен отбой авиационной опасности. Соответствующую смс-рассылку МЧС России начало в 11:51.

По данным специалистов, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим авиационной опасности вводился на территории Волгоградской области впервые. Он действовал всего 20 минут, однако успел встревожить жителей региона. По информации мониторинговых Telegram-каналов, авиационная опасность была связана с угрозой пусков ракет с вражеской авиации.

Фото из архива ИА «Высота 102».