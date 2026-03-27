В Волгоградской области объявили отбой авиационной опасности

Отметим, режим авиационной опасности вводился на территории Волгоградской области впервые. Он действовал всего 20 минут, однако успел встревожить жителей региона. По информации мониторинговых Telegram-каналов, авиационная опасность была связана с угрозой пусков ракет с вражеской авиации.