Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров проверил ход работ благоустройства парка Героев-летчиков в Волгограде

Сегодня, 27 марта, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки проинспектировал ход работ благоустройства парка Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, открытие нового пространства намечено на День защиты детей.

В парке уже сейчас можно заметить новое освещение, установленные камеры видеонаблюдения, автополив, спортивные и детские площадки, памп-трекеры. Специалистам предстоит еще обустроить дорожки, уложить брусчатку, смонтировать освещение, звуковое оповещение и установить малые архитектурные формы.

Также для юных волгоградцев будут смонтированы игровые комплексы, качели и световая арка. На территории парка высадят клены, липы и кустарники. До конца этого года в парке проведут исследование пруда и подготовят проект для его благоустройства.

Фото: администрация Волгоградской области.