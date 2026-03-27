В Красноярском крае с 29 марта изменится расписание электропоездов КрасЖД

В связи с началом ремонтно-путевой кампании на Красноярской железной дороге с 29 марта изменится расписание электропоездов, курсирующих в Красноярске и по маршрутам Красноярского края.
Изменения затронут около 40 маршрутов.
В частности, с 29 марта на 9 минут раньше будут уходить в рейсы утренние электрички Красноярск — Зыково и Зыково — Чернореченская, отправление в 05:54 (вместо 06:03) и в 7:10 (вместо 7:19) соответственно.
На 3 часа 3 минуты позже будет отправляться электропоезд Уяр — Решоты, отправление со станции Уяр в 16:32 (вместо 13:29), прибытие в Решоты в 21:35 (вместо 18:37).
На 20−24 минуты позже будут отправляться утренние поезда Красноярск Северный — Красноярск и Красноярск Северный — Зеледеево, вечерние Базаиха — Чернореченская и Красноярск — Чернореченская.
Также обновится график движения электричек, соединяющих краевой центр со станциями Минино, Снежница, Кача, Зеледеево, Чернореченская, Боготол, Камарчага, Ужур, Иланская, Дивногорск, и курсирующих по внутригородским маршрутам Красноярска. Время их отправления с начальных и промежуточных станций сдвинется на несколько минут.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».