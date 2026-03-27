В Перми заметили первые цветы

Первые весенние цветы распустились в Перми, сообщили читатети perm.aif.ru.
Пермячка заметила первоцветы в микрорайоне Парковом. На фото видны подснежники и крокусы. Согласно данным управления по экологии и природопользованию администрации города Перми, первоцветы и подснежники в Перми и Пермском крае обычно появляются в середине апреля, сразу после схода снега. Массовое цветение уральских первоцветов (включая прострел, или сон-траву) продолжается до конца мая.
Однако в этом году аномально тёплая погода ускорила пробуждение природы. По словам доктора географических наук Андрея Шихова, на 11:00 27 марта в Перми уже +10,9°С. С таким темпом прогрева абсолютный рекорд марта — выше +15,0 градуса — сегодня почти гарантирован.