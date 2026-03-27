В Заларинском районе будут реконструировать транспортную развязку. В связи с этим на трассе «Сибирь» изменится схема движения. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье», на участке с 1679 по 1681 километр в районе населённого пункта Залари с 28 марта 2026 года введут временные ограничения движения транспорта.
— На время работ движение транзитного транспорта будет организовано по существующим съездам развязки с устройством временных разворотов, — уточнили дорожники.
На участке будет построен новый путепровод, обновлены водопропускные системы, дорога расширится до четырёх полос, съезды будут сделаны по стандартам. Также появятся новое дорожное покрытие, автобусные остановки, зона отдыха и уличное освещение. А пока водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, быть внимательными и ориентироваться на временные дорожные знаки и разметку.