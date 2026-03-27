Еще одна машина провалилась под лёд на Красноярском море

На Красноярском водохранилище произошел очередной случай провала транспорта под лёд. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как рассказали в учреждении «Спасатель», сегодня днем напротив залива Бирюса легковой автомобиль выехал на лёд и ушел под воду. Водитель и пассажир успели выбраться из тонущей машины.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда эвакуировали мужчин.
Спасатели предупреждают, что из-за потепления выезжать на лёд Красноярского водохранилища сейчас особенно опасно.
