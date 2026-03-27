«Буревестник» разметал «Спартак‑Волгоград» в четвертьфинале Кубка России

В Киришах стартовал четвертьфинальный этап Кубка России по водному поло среди женских команд. В первом матче турнира «Буревестник» из Нижнего Новгорода, лидер Евразийской ватерпольной лиги, уверенно расправился с волгоградским «Спартаком» — итоговый счёт 22:5.
Матч получился асимметричным: если первый период ещё давал надежду болельщикам красно-белых (3:2 в пользу «Буревестника»), то уже во втором нижегородки резко нарастили темп и оторвались — 6:1. В третьем и четвёртом периодах преимущество «Буревестника» только укрепилось: 7:1 и 6:1 соответственно.
«Спартак‑Волгоград», несмотря на старания отдельных игроков, не смог противостоять слаженным действиям нижегородского коллектива. Проблемы в обороне, особенно при игре в меньшинстве, и низкая реализация моментов у чужих ворот не позволили волгоградкам навязать борьбу.
«Буревестник» — «Спартак-Волгоград» — 22:5 (3:2, 6:1, 7:1, 6:1).
26 марта. Кириши. Кубок России, ¼ финала, матч 1. Бассейн: ВС КИНЕФ.
Судьи: Наталья Галкина (Липецк), Глеб Абдризяков (Челябинск).
«Буревестник»: Хамраева — Нечаева (1), Данилюк, Арбузова, Клюева (2), Адикова (5), Алексеенко (5) -Волкова, Савченко, Гуськова (3), Черкасова (4), Боярова, Бунакова, Тростина (2).
«Спартак-Волгоград»: Павлова — Громова, Федотова, Бронникова (3), Кириленко, Сидорок (1), Сабурова -Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова (1), Зеленова, Стерликова.
Выигранные спринты: 4 — 0.
5-метровые/голы: 2/1 — 0/0.
Удаления: 6 — 8.
Волгоградский «Спартак» продолжит сражение в Кубке России. Следующий матч команда проведёт 27 марта со «СКИФ-ВОСТОК» (Москва). Начало матча в 12:15.
Александр Веселовский.