Станции нижегородского метро на Сенной и Свободы достроят к августу 2027 года

Две новые станции метро в Нижнем Новгороде на площадях Свободы и Сенной будут готовы к августу 2027 года. Об этом рассказали представители заказчика работ — ГУММиД — в социальных сетях.
Изначально две новые станции нижегородского метро должны были быть сданы к концу 2025 года, однако уложиться в эти сроки не удалось. После этого время завершения работ сдвинули на 2026 года, а затем — на 2027-й.
После изменений, внесенных в муниципальный контракт в конце прошлого года, сроком завершения строительства значится декабрь 2027 года. Однако предполагается, что подрядчик закончит все строительно-монтажные работы к 1 августа. К концу 2027 года контракт должен быть полностью закрыт.
На данный момент строительство ведется на всех площадках будущих станций нижегородского метро. Подрядчик продолжает работы в готовых тоннелях на участке от Сенной до площади Свободы.
Напомним, котлован метро на улице Горького в Нижнем Новгороде готов на 75%.