В Нижнем Новгороде активно модернизируют трамвайную инфраструктуру

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры, стартовавшая в 2022 году. На текущий момент обновлено 105 километров путей из запланированных 149, сообщает Pravda-nn.ru.
Впереди — работы на сложных участках, включая перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой, а также участок улицы Чкалова возле универмага. Это лишь часть задач, которые предстоит выполнить в текущем году.
Модернизация уже приносит свои плоды — например, на маршруте № 5 «Улица Кулибина — Мыза» скорость движения трамваев выросла с 11 до 18 километров в час, а пассажиропоток увеличился на треть. Кроме того, обновлено шесть из пятнадцати тяговых подстанций, а в депо № 2 на улице Народной сейчас ведутся работы.
Город уже получил 147 новых трамваев из 170 запланированных. Три из них особо большого класса «МиНиН», произведенных в Ворсме. Остальные трамваи должны прийти в этом году.
Остальные вагоны ожидаются в этом году, но главный фокус в ближайшее время будет сосредоточен на обновлении путей. Об этом рассказал директор компании «Экологические проекты» Евгений Грабовский на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству областного Законодательного собрания.
Улица Ванеева — одна из самых загруженных в городе. В часы пик здесь регулярно возникают пробки, а ремонт трамвайных путей может усугубить ситуацию. Поэтому сейчас разрабатываются способы минимизировать неудобства для горожан. Скорее всего работы разделят на два‑три этапа и проведут в круглосуточном режиме. Но полностью перекрывать движение не планируется.
Также непростой участок для работы — трамвайные пути на улице Чкалова в районе Центрального универмага из-за узкой дороги. Сейчас решается, как лучше организовать модернизацию.
Детальный график работ намерены утвердить до конца марта. В целом в этом году планируется завершить обновление верхнего строения пути в нагорной и заречной частях города. Исключение составит разворотное кольцо на Молодежном проспекте: его реконструкцию перенесли на 2027 год из‑за работ по обновлению депо.
Сейчас специалисты оценивают состояние новых путей после оттаивания грунта. По словам председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова, на центральных участках и отрезках с литым асфальтом замечаний нет. Однако есть локальные просадки, например на автозаводских линиях, которые подрядчик устраняет в рамках гарантийных обязательств. Гарантия на верхнее строение пути составляет восемь лет. Сейчас работы ведет один подрядчик — контракт со вторым, который сорвал сроки, был расторгнут.
На федеральном уровне также оценили достижения Нижнего Новгорода в сфере развития транспорта: регион удостоен трех наград национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности», в том числе за проект развития городского электротранспорта. Трамвай «МиНиН» получил звание трамвая года.
В настоящее время обсуждается расширение трамвайной сети в Сормовском и Приокском районах Нижнего Новгорода. Планируется проложить линии по направлениям Мыза — Щербинки, Ольгино — Новинки и к жилому комплексу «Окский берег». Общая протяженность новых маршрутов может достичь 48 километров. После их запуска пассажиропоток в городе вырастет с почти 49 до 62 миллионов человек в год.