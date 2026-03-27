В Нижнем Новгороде активно модернизируют трамвайную инфраструктуру

Сейчас специалисты оценивают состояние новых путей после оттаивания грунта. По словам председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова, на центральных участках и отрезках с литым асфальтом замечаний нет. Однако есть локальные просадки, например на автозаводских линиях, которые подрядчик устраняет в рамках гарантийных обязательств. Гарантия на верхнее строение пути составляет восемь лет. Сейчас работы ведет один подрядчик — контракт со вторым, который сорвал сроки, был расторгнут.