В Приангарье на трассе Р-255 «Сибирь» изменится схема движения

IrkutskMedia, 27 марта. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе с 28 марта вводятся изменения движения на участке 1679−1681 км. Ограничения связаны с реконструкцией транспортной развязки, сообщает пресс-служба «Прибайкалье».
Временная схема движения предусматривает использование существующих съездов развязки с организацией дополнительных временных разворотов для транзитного транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ориентироваться на временные знаки и разметку.
Реконструкция включает строительство нового путепровода, замену водопропускных труб, увеличение числа полос до четырёх, модернизацию съездов по нормативам, устройство новой дорожной одежды, обустройство автобусных остановок, площадки отдыха и наружного освещения.
Напомним, реконструкцию участка дороги «Баяндай — Еланцы — Хужир» на участке км 124 +332 — км 153 +932 в Ольхонском районе проведут до 10 октября 2028 года. В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен приступить к восстановлению дороги 27 марта 2026 года.