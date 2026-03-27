В Красноярском крае 59 студенток получили пособие по беременности и родам

С начала 2025 года в Красноярском крае пособие по беременности и родам назначили 59 студенткам. Мера поддержки направлена на помощь молодым семьям и реализуется в том числе в рамках нацпроекта «Семья». Пособие рассчитывается исходя из прожиточного минимума и зависит от продолжительности отпуска по беременности и родам, а также региона проживания. Получить выплату могут студентки очной формы обучения — вузов, колледжей, техникумов, училищ, организаций дополнительного профессионального образования и научных учреждений. При этом не имеет значения, обучаются они на бюджетной или платной основе. Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе Социального фонда. При очном обращении потребуется справка из медицинской организации, подтверждающая период нетрудоспособности, а также документ из учебного заведения об очной форме обучения и сроке отпуска. Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска, — уточнили в пресс-службе Красноярского краевого отделения Соцфонда РФ. Напомним, что Красноярский край стал одним из регионов-лидеров по мерам социальной поддержки в России.