20 нижегородских педагогов вошли в финал регионального этапа «Учитель года»

Участники финала представляют разные муниципалитеты и предметы: от физики и химии до начальных классов. На пути к финалу учителя писали эссе, решали педагогические кейсы, проводили открытые уроки и участвовали в блиц-турнирах. Министр образования региона Михаил Пучков на встрече с финалистами отметил высокий уровень подготовки кадров и напомнил, что в прошлом году представительница Выксы стала лауреатом всероссийского финала.