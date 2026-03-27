20 нижегородских педагогов вошли в финал регионального этапа «Учитель года»

В Нижегородской области определили 20 финалистов регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2026». Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области. В апреле экспертная комиссия выберет одного победителя и шесть призеров. Педагог, занявший первое место, представит регион на заключительном общероссийском этапе.
Участники финала представляют разные муниципалитеты и предметы: от физики и химии до начальных классов. На пути к финалу учителя писали эссе, решали педагогические кейсы, проводили открытые уроки и участвовали в блиц-турнирах. Министр образования региона Михаил Пучков на встрече с финалистами отметил высокий уровень подготовки кадров и напомнил, что в прошлом году представительница Выксы стала лауреатом всероссийского финала.
Организаторами конкурса выступают министерство образования области, региональный центр «Вега» и центр «Горьковская школа». Состязания проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель проекта — поддержка лучших учителей, распространение инновационных практик и повышение престижа профессии.
