В Челябинской области расширен перечень адресатов бесплатной юридической помощи

Мера распространена на освободившихся из мест заключения.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области увеличено число категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующие изменения в региональный закон были внесены на мартовском заседании Законодательного собрания.

Теперь на бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать граждане, освобождаемые из исправительных учреждений после лишения свободы или принудительных работ, а также лица, к которым применены иные меры уголовно-правового характера, включая принудительное лечение, судебный штраф или конфискацию имущества.

Инициатива разработана по предложению прокуратуры региона и направлена на развитие системы пробации, способствующей социальной адаптации людей, вернувшихся из мест лишения свободы. Ожидается, что нововведения помогут этим гражданам быстрее решать правовые вопросы и интегрироваться в общество.