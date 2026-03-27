В Красноярске пройдет благотворительная акция кинофестиваля «Сталкер»

В Красноярске вновь пройдет благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Время проведения — с 5 по 9 апреля, место — Дом кино на проспекте Мира, 88. Организаторы киносмотра: Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов.
За пять дней вниманию зрителей представят пять премьерных показов игровых фильмов и десять документальных картин. А также состоятся творческие встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами.
Причем вход на все события — свободный.
Как рассказали организаторы, название продиктовано вечными общечеловеческими ценностями, которые проповедовал в одноименном фильме кинорежиссер Андрей Тарковский, — милосердие и любовь к ближнему, личная ответственность человека перед обществом.
Именно такими можно назвать, например, драму «Северная станция» режиссера Сергея Овечко, получившую приз за лучшую режиссуру на фестивале «Новое движение». Или психологический триллер «Догги» режиссера Славы Росса, получивший специальный приз имени Марлена Хуциева.
Среди документальных работ фильмы отмеченные премиями и специальными призами: «Лексо» режиссера Олеси Фокиной, «Неизвестная Цветаева» Любови Курьяновой, Сказка про ЖилаБыла Сергея Догорова и многие другие.
Подробности можно узнать на сайте stalkerfest.org или в официальной группе фестиваля ВКонтакте.
Фото: предоставлено организаторами.