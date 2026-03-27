Бензин в Ростовской области приблизился к цене в 100 рублей за литр

В Ростовской области зафиксировали недельную динамику цен на бензин и дизельное топливо. Обновленную информацию публикует Росстат.
За период с 17 по 23 марта 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составляла 67,71 рубля за литр. Это выше, чем было неделей раньше (с 11 по 16 марта 2026 года — 67,40 рубля за литр).
Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 23 марта 2026 года:
АИ-92: 63,21 рубля;
АИ-95: 70,04 рубля;
АИ-98 и выше: 91,78 рубля;
Дизельное топливо: 72,47 рубля.
Добавим, общая цена бензина по ЮФО 23 марта составляла 68,48 рубля, за дизель — 73,81 рубля. Стоимость по России — 66,55 и 77,60 соответственно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.