Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин в Ростовской области приблизился к цене в 100 рублей за литр

Стало известно, как за неделю изменились цены на бензин и дизельное топливо.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировали недельную динамику цен на бензин и дизельное топливо. Обновленную информацию публикует Росстат.

За период с 17 по 23 марта 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составляла 67,71 рубля за литр. Это выше, чем было неделей раньше (с 11 по 16 марта 2026 года — 67,40 рубля за литр).

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 23 марта 2026 года:

АИ-92: 63,21 рубля;

АИ-95: 70,04 рубля;

АИ-98 и выше: 91,78 рубля;

Дизельное топливо: 72,47 рубля.

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 23 марта составляла 68,48 рубля, за дизель — 73,81 рубля. Стоимость по России — 66,55 и 77,60 соответственно.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.