Нижегородцы стали намного чаще интересоваться культурными событиями

География зрителя вышла далеко за пределы области. Закономерно, что основную массу трафика сгенерировали сами нижегородцы. На них пришлось 83% от общего объема данных. Однако «Нижегородская Мельпомена» привлекает внимание и всей страны. Самые активные гости из других городов — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова, Владимира, Екатеринбурга, Перми и Казани. Планируют поездку на нижегородские премьеры даже театралы из отдаленных регионов, таких как Мурманская область и Краснодарский край.