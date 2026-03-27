Женщину отправили в колонию за попытку зарезать соседа в воронежском городе

Установлено, что в ноябре 2025 года в одном из частных домов в городе Поворино находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина поссорилась с соседом. В ходе конфликта она ударила его ножом в грудь. Мужчина сопротивлялся и выбил холодное оружие из её руки. Медики вовремя оказали помощь пострадавшему, и он выжил.