Современные технологии и материалы увеличивают срок службы мостов в России

В прошлом году на региональных дорогах России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали, реконструировали и построили свыше 500 мостов и путепроводов. Эти сооружения обеспечивают связанность территорий страны, объединяя, в частности, отдаленные населенные пункты с «большой землей» и сокращают время в пути, в составе обходов — уменьшают количество заторов в городах. Все это снижает издержки бизнеса, связанные с логистикой. О том, какие технологии применяются при строительстве и ремонте мостовых сооружений и как развитие этой дорожно-транспортной инфраструктуры влияет на экономику регионов, — в материале «Газеты.Ru».