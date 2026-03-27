Вяземские студенты узнали об опасностях наркобизнеса и ДТП

В Вяземском сотрудники полиции провели встречу с первокурсниками местного лесхоз-техникума. Целью мероприятия стали профилактика преступности и правовое просвещение молодежи. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Начальник уголовного розыска, майор полиции Константин Семёнов, проинформировал студентов о методах вовлечения в наркобизнес под видом «подработки курьером». Он также разъяснил меры ответственности за употребление и распространение запрещенных веществ и рассказал о защите от телефонных мошенников.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции Мария Шевцова, использовала примеры реальных дорожно-транспортных происшествий, чтобы продемонстрировать последствия нарушений ПДД. Она акцентировала внимание на недопустимости управления транспортными средствами без соответствующих прав. Полицейские призвали молодежь к осознанному принятию решений, влияющих на их будущее.
