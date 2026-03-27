В мэрии ищут подрядчика для благоустройства пешеходных путей на Красрабе

К 400-летию Красноярска в районе Предмостной площади благоустроят комфортные пешеходные пути. На электронной площадке госзакупок уже начали поиск подрядчика, рассказали в мэрии.
Начальная цена контракта — 176,8 млн рублей. Работы нужно будет провести на участке вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до пересечения с ул. Кольцевая. Благоустройство выполнят в комплексе с реконструкцией главного проспекта правобережья, которая затронет участок с противоположной стороны проспекта, где сейчас идет снос временных сооружений.
В рамках контракта будет выполнен ремонт дороги-дублера проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» со стороны ул. Кольцевая, а также благоустроена пешеходная зона вдоль данной дороги. Это позволит создать единую комфортную зону для прогулок. Благоустроенный пешеходный маршрут свяжет район кинотеатра «Эпицентр» с Ярыгинской набережной и микрорайоном Пашенный через пешеходный переход на ул. Матросова.
«В рамках ремонта проезжей части дороги-дублера обновят асфальтовое покрытие, бортовые камни. В порядок приведут покрытие парковочных карманов и территорий вдоль зданий, а также со стороны выхода из подземного пешеходного перехода через ул. Матросова», — добавили в пресс-службе городской админитрации.
На участке будет обустроено новое освещение с современными опорами и светильниками. Все кабели будут убраны под землю. Покрытие тротуаров сделают брусчатым, для формирования единых путей подрядчик должен будет обустроить недостающие участки тротуаров, а также обустроить все необходимое для маломобильных горожан. Кроме этого, поработают с газонами и озеленением. Все деревья будут обследованы, ветхие и представляющие угрозу безопасности снесут, взамен высадят крупномерны и кустарники. Также установят новую уличную мебель.
Работы должны начаться с наступлением подходящей погоды и завершиться к концу благоустроительного сезона.
