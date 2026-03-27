Новосибирский рыбак вытащил из лунки сазана весом 8,5 килограмма

А затем случилось то, чего он не ожидал. «Тут просто мощнейший удар — ба-бах, подсечка, чувствую, рыба не мелкая, стараюсь потихоньку завести к лунке, а она давит знатно, хлыст в дугу. Чувствую, что ещё чуть-чуть, и ручка сломается. Потихоньку выигрываю расстояние до лунки, и вот он, момент кульминации, пытаюсь завести в 150 мм лунку, а он не лезет», — делится сибиряк. На помощь пришли другие рыбаки: пока Павел держал трофей на леске, они бросились расширять лунку. «Справились минут за 15, и вот он, красавец сазан на льду. Взвешивание показало 8,5 кг, настоящий “Монстр”», — хвастается счастливый рыболов.