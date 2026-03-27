Новосибирский рыбак вытащил из лунки сазана весом 8,5 килограмма

Новосибирский рыбак Павел Павлов стал обладателем улова, о котором в зимний сезон можно только мечтать. В сообществе «Грибники и рыбаки НСО» он поделился историей, как ему удалось вытянуть из небольшой лунки сазана весом 8,5 килограммов. Рыбак назвал трофей удивительным и крайне редким для зимы.
Изначально планы были совсем иные. «Рыбалка планировалась на судака, и ни о каком сазане речи не было. После непродолжительных поисков нашли некрупного судачка на русле, у меня работала блесна “синий прыщ” в размере 70 мм, клёв был непродолжительный минут 10, и потом просто тишина. Уже ближе к вечеру решили проверить не русло, а ближайшие “меляки”, в эхолоте весь экран желто-красный, рыбы просто пресс», — вспоминает Павел Павлов. Огромное скопление рыбы буквально скрывало блесну, и рыбаку пришлось работать вслепую, слегка покачивая наживку.
А затем случилось то, чего он не ожидал. «Тут просто мощнейший удар — ба-бах, подсечка, чувствую, рыба не мелкая, стараюсь потихоньку завести к лунке, а она давит знатно, хлыст в дугу. Чувствую, что ещё чуть-чуть, и ручка сломается. Потихоньку выигрываю расстояние до лунки, и вот он, момент кульминации, пытаюсь завести в 150 мм лунку, а он не лезет», — делится сибиряк. На помощь пришли другие рыбаки: пока Павел держал трофей на леске, они бросились расширять лунку. «Справились минут за 15, и вот он, красавец сазан на льду. Взвешивание показало 8,5 кг, настоящий “Монстр”», — хвастается счастливый рыболов.
В комментариях к посту коллеги по увлечению отметили, что поймать сазана зимой — большая удача, а такой тяжелый трофей в это время года можно назвать уникальным.