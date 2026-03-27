Студенты алтайского вуза встретились с представителями медучреждений

Им рассказали о возможностях обучения в целевой ординатуре.

Карьерная встреча студентов Алтайского государственного медицинского университета с представителями медицинских организаций состоялась в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Главные врачи и ведущие специалисты центральных районных и городских больниц представили возможности трудоустройства и рассказали о перспективах профессионального роста для молодых специалистов. Программа мероприятия включала презентации медицинских организаций, подробные разъяснения о мерах социальной поддержки для молодых врачей, сведения о возможностях обучения в целевой ординатуре и многое другое.

Кроме того, студентам показали мини‑фильмы о работе медицинских учреждений. Будущие врачи активно участвовали в диалоге: задавали вопросы специалистам, уточняли детали трудоустройства и возможности карьерного роста.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.