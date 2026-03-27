В Пермском крае завершился прием идей по благоустройству от жителей региона

Напомним, в феврале этого года на встрече зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным были подведены итоги 2025 года. Среди ключевых достижений выделили строительство 24 стратегически важных для региона объектов, включая новый зоопарк, здание художественной галереи и детский реабилитационный центр. В этом году уже обновлено 154 объекта инфраструктуры. Среди них −101 общественная территория и 53 двора. Глава региона подчеркнул, что Прикамье успешно выполнило задачи предыдущих нацпроектов и приступило к реализации новых целей, в том числе проекта «Инфраструктура для жизни».