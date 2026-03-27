В Пермском крае завершился прием идей по благоустройству от жителей региона

В Прикамье завершен сбор предложений по благоустройству общественных пространств, которые могут быть представлены на Всероссийском голосовании, рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
В текущем году количество проектов благоустройства от жителей Пермского края достигло 479 заявок, что существенно превысило показатель предыдущего периода, когда было подано свыше 370 предложений. Каждая заявка будет рассмотрена специальной комиссией на соответствие требованиям федерального проекта.
Новое голосование за объекты благоустройства на 2027 год стартует 21 апреля и завершится 12 июня. Также в Правительстве региона отметили, что сейчас продолжается набор волонтеров для Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Добровольцы будут знакомить жителей с проектами и помогать голосовать в упрощённом формате. К участию приглашаются граждане Российской Федерации старше 14 лет. Зарегистрироваться можно на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Голосование за благоустройство 2026».
Напомним, в феврале этого года на встрече зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным были подведены итоги 2025 года. Среди ключевых достижений выделили строительство 24 стратегически важных для региона объектов, включая новый зоопарк, здание художественной галереи и детский реабилитационный центр. В этом году уже обновлено 154 объекта инфраструктуры. Среди них −101 общественная территория и 53 двора. Глава региона подчеркнул, что Прикамье успешно выполнило задачи предыдущих нацпроектов и приступило к реализации новых целей, в том числе проекта «Инфраструктура для жизни».