Погоня в Красноярске закончилась ДТП: 19-летний водитель без прав пытался скрыться от ДПС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железнодорожном районе сотрудники ДПС задержали 19-летнего водителя, не имеющего прав управления и с признаками опьянения.

Источник: НИА Красноярск

Ночью во время патрулирования инспекторы обратили внимание на автомобиль «Лада», который двигался с высокой скоростью по улице Калинина. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Во время погони он неоднократно проезжал на красный сигнал светофора и превышал скорость, создавая угрозу другим участникам движения.

В районе дома № 35 по улице Калинина молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. В результате происшествия никто не пострадал.

Как выяснилось, водитель никогда не получал водительское удостоверение. При этом у него имелись признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, сообщают в Госавтоинспекции.

Нарушителю грозит административный арест до 15 суток. Также на него наложены штрафы на общую сумму 16 тысяч рублей.

