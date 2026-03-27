Погоня в Красноярске закончилась ДТП: 19-летний водитель без прав пытался скрыться от ДПС

Ночью во время патрулирования инспекторы обратили внимание на автомобиль «Лада», который двигался с высокой скоростью по улице Калинина. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Во время погони он неоднократно проезжал на красный сигнал светофора и превышал скорость, создавая угрозу другим участникам движения.