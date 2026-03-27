Искусственную эмаль зубов научились формировать при помощи электрических полей

Проведенные учеными опыты на образцах поврежденных зубов показали, что если поместить их в минерализующий раствор и на протяжении нескольких часов воздействовать на них слабым электрическим полем, то на их поверхности формируется композитное покрытие. По уровню твердости, структуре и другим свойствам оно оказалось сопоставимо с природной эмалью, что ученые связывают с воздействием электрического поля, заставлявшим кристаллы гидроксоапатита «выстраиваться» в определенном направлении.