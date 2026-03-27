Обкатка новых трамваев «Львёнок» стартует в апреле

«Перед регулярными пассажирскими рейсами новые вагоны проходят обкатку — каждый “Львенок” должен проехать не менее 50 км по городу. Это критически важный этап, он позволяет не только проверить работу всех систем в городских условиях, но и адаптировать технику. Водители в ходе обкатки детально изучают маршруты, привыкают к “поведению” вагона на разных участках, — отметил руководитель Трамвайно-троллейбусного управления города Самары Дмитрий Петров. — В марте в Самару уже отгружено 10 новых трамваев. Поставку оставшихся вагонов планируется завершить до конца апреля».