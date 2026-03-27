В омских детсадах детей кормили гнилыми овощами и фруктами

Прокуратура Таврического района провела совместную с Роспотребнадзором проверку столовых детских садов. Оказалось, что в детсадах детей кормили гнилыми овощами и фруктами, нарушения выявлены в трех детских учреждениях.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, нарушения в этих детских садах допустил как индивидуальный предприниматель, оказывающий детсадам услуги по организации питания, так и должностными лицами самих садиков.
«Для приготовления блюд использовались продукты с признаками порчи, меню было однообразным, с преобладанием одного вида овощей в течение дня, была нарушена поточность технологических процессов», — перечислили нарушения в прокуратуре.
В результате проверки ИП, сотрудничающему с детскими садами, и руководителям детских дошкольных учреждений были внесены представления. Кроме того, на предпринимателя завели административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.