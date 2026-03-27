В селе Азигулово Свердловской области прошли акции по безопасности движения

После окончания учебных занятий при посадке в школьные автобусы юные инспекторы движения провели для одноклассников инструктаж. Ребята рассказали об основных причинах дорожно-транспортного травматизма и объяснили правила поведения на остановке и в салоне автобуса. В ходе инструктажа было отмечено, что во время движения все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности и не могут передвигаться по салону. Кроме того, ребятам напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.