В селе Азигулово Свердловской области прошли акции по безопасности движения

Акции «Безопасный школьный автобус» и «Водитель, будь внимателен!» организовали школьники в селе Азигулово Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении образования администрации Артинского городского округа.
После окончания учебных занятий при посадке в школьные автобусы юные инспекторы движения провели для одноклассников инструктаж. Ребята рассказали об основных причинах дорожно-транспортного травматизма и объяснили правила поведения на остановке и в салоне автобуса. В ходе инструктажа было отмечено, что во время движения все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности и не могут передвигаться по салону. Кроме того, ребятам напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.
В ходе акции «Водитель, будь внимателен!» школьники обратились к взрослым водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. С помощью агитационных листовок они напомнили о типичных ошибках детей на проезжей части и призвали водителей быть внимательными вблизи школ и остановок. Памятки содержали рекомендации по безопасному поведению на дороге и предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.