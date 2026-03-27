В Перми состоялся мастер-класс по работе с ИИ в финансовой сфере

Мастер-класс «Робо-советник нового поколения: ИИ в управлении инвестиционным портфелем» состоялся 13 марта в Перми по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.
В мероприятии приняли участие самозанятые, физические лица, начинающие и действующие предприниматели. Они познакомились с ролью искусственного интеллекта в создании адаптивных инвестиционных моделей, способных реагировать на изменения рыночных условий в режиме реального времени. Также были рассмотрены механизмы персонализации ИИ под поведенческие особенности и эмоциональное состояние инвестора.
Спикерами выступили директор филиала инвестиционной компании «Атон» Анна Волегова и заместитель руководителя лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем Вячеслав Арбузов. К обсуждению также были привлечены эксперты в области ИИ и финансовых технологий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.