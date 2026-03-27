Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми состоялся мастер-класс по работе с ИИ в финансовой сфере

На нем рассказали об использовании нейросетей в управлении инвестпортфелем.

Источник: Национальные проекты России

Мастер-класс «Робо-советник нового поколения: ИИ в управлении инвестиционным портфелем» состоялся 13 марта в Перми по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

В мероприятии приняли участие самозанятые, физические лица, начинающие и действующие предприниматели. Они познакомились с ролью искусственного интеллекта в создании адаптивных инвестиционных моделей, способных реагировать на изменения рыночных условий в режиме реального времени. Также были рассмотрены механизмы персонализации ИИ под поведенческие особенности и эмоциональное состояние инвестора.

Спикерами выступили директор филиала инвестиционной компании «Атон» Анна Волегова и заместитель руководителя лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем Вячеслав Арбузов. К обсуждению также были привлечены эксперты в области ИИ и финансовых технологий.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.