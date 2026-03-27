СНТ включат в программу социальной газификации

«Единая Россия» добилась включения в программу социальной газификации садоводческих некоммерческих товариществ. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2024 году, сообщается на сайте партии.
Сегодня этой возможностью могут воспользоваться владельцы садовых участков и зарегистрированных жилых домов в СНТ, расположенных на территории уже газифицированных населенных пунктов.
За два года реализации программы проведена масштабная работа: упорядочены нормативные требования, технические регламенты адаптированы под специфику СНТ, разработан путеводитель по догазификации, ускорено согласование документации по имущественным и земельным вопросам, снижены административные барьеры.
Помимо этого, была организована работа по кадастровому оформлению, включающая оперативное оформление трасс газопроводов и земельных участков под объекты инфраструктуры, своевременную регистрацию прав на инженерные сети, создание оперативных штабов по вопросам газификации СНТ при территориальных органах Росреестра. Удалось наладить взаимодействие СНТ с ППК «Роскадастр», уточняются границы земельных участков.
«Для садоводов, которые проводят на своих участках значительную часть времени или живут там постоянно, доступ к надежному и экономичному энергоресурсу — ключевой элемент благоустройства и комфорта», — пояснил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук («Единая Россия»).
По его словам, вопрос социальной догазификации остается в числе приоритетных и находится на постоянном контроле Правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества. Работа в этом направлении будет продолжена.
Напомним, что в Нижегородской области более 37 тысяч домовладений подключено к газоснабжению в рамках программы догазификации.