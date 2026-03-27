В Азовском районе Омской области прошли учения по защите от пожаров

Учения по защите от пожаров состоялись в Азовском районе Омской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
По легенде учений, огонь перешел в лесной массив с ландшафтного пожара. На ликвидацию условного возгорания незамедлительно выдвинулись работники Степного лесхоза на спецтехнике: автоцистерне и автомобиле УАЗ «Фермер». Руководитель тушения лесного пожара запросил дополнительные силы, и региональная диспетчерская служба направила туда вездеход «Лесник» и лесопожарный гусеничный трактор. На учениях все участники продемонстрировали скорость реагирования и тушения лесного пожара.
«Разработано 654 маршрута патрулирования земельных участков, прилегающих к лесам. Их общая протяженность составляет 45 тысяч километров, что позволит держать под контролем наиболее пожароопасные зоны в предстоящем сезоне», — подчеркнул начальник главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.