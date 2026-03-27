В Красноярском крае количество кафе и ресторанов выросло на 14%: на начало 2022 года в регионе работало 1112 заведений общепита, а в 2026-м — 1272. Про гастрономическую карту регионов Енисейской Сибири рассказали специалисты Красноярскстата.
Самый уверенный темп показала Хакасия. Если на начало 2022 года в республике насчитывалось 357 ресторанов, кафе и баров, то к началу текущего года цифра добралась до 418 (+17%).
В Туве динамика тоже положительная: число мест заведений общепита увеличилось на с 261 до 287 (+10%).
