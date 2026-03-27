Алексей Беспрозванных вручил участникам СВО ключи от автомобилей

Ключи от специализированных автомобилей участникам СВО в Калининграде вручил Алексей Беспрозванных. Седаны с ручным управлением для маломобильных граждан переданы Сергею Гаврилову, Армену Аракеляну и Юрию Ильину, получившим ранения при выполнении боевых заданий. Как рассказал губернатор в МАХ, это уже третья партия машин.