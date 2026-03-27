Алексей Беспрозванных вручил участникам СВО ключи от автомобилей

Седаны с ручным управлением переданы трем военнослужащим.

Источник: Комсомольская правда

Ключи от специализированных автомобилей участникам СВО в Калининграде вручил Алексей Беспрозванных. Седаны с ручным управлением для маломобильных граждан переданы Сергею Гаврилову, Армену Аракеляну и Юрию Ильину, получившим ранения при выполнении боевых заданий. Как рассказал губернатор в МАХ, это уже третья партия машин.

Он также отметил, что правительство помогло в приобретении адаптивных авто для местного ДОСААФ.

«Запланировали закупить три адаптивных автомобиля для регионального отделения ДОСААФ, один уже передали в Калининград. Участники специальной военной операции с инвалидностью смогут обучаться вождению», — написал глава региона.

Губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул, что развитие производства специализированного транспорта для людей с инвалидностью расширит возможности работодателей для трудоустройства участников СВО, позволит обеспечить малый и средний бизнес необходимыми кадрами.