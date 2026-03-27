Исилькульский мотоциклист лишился «железного коня» за пьяную езду

Ранее мы сообщали, что в марте 2026 года суд конфисковал автомобиль у 39-летнего жителя Омска, повторно севшего за руль в нетрезвом виде. В июне 2025 года его осудили на 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и лишением прав на 2 года.