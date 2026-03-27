Исилькульский мотоциклист лишился «железного коня» за пьяную езду

Как сообщили в прокуратуре Омской области, 7 октября 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом «Хонда» и допустил столкновение с автомобилем. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев 5 дней принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на 5 лет. Мотоцикл виновного конфискован в доход государства.
Ранее мы сообщали, что в марте 2026 года суд конфисковал автомобиль у 39-летнего жителя Омска, повторно севшего за руль в нетрезвом виде. В июне 2025 года его осудили на 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и лишением прав на 2 года.