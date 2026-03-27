Геройски погибшего на СВО Евгения Косьяненко проводят в Волгоградской области

Трагическое известие пришло в Жирновский район Волгоградской области. В зоне специальной военной операции погиб житель Красного Яра Евгений Косьяненко. Земляки проводят геройски погибшего бойца в последний путь со всеми воинскими почестями 28 марта, сообщили в администрации района.
— Добросовестно, с честью выполнял свой воинский долг, проявляя высокие чувства патриотизма и преданности Родине, — говорится в некрологе.
Евгению Косьяненко было 43 года, он не дожил до очередного дня рождения в апреле. Прощание с волгоградцем пройдет в Красном Яре 28 марта. Начнется церемония на площади у мемориала в 11 утра.
Редакция искренне соболезнует родным Евгения Николаевича и всех погибших в ходе СВО.