Песков раскрыл подробности передачи бизнесменом крупной суммы государству

«Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить, что вчера на закрытой встрече с бизнесом обсуждалась идея взноса со стороны бизнеса на финансирование СВО и правда ли, что идея взноса исходила от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.