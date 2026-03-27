Песков раскрыл подробности передачи бизнесменом крупной суммы государству

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Один из участников встречи президента Владимира Путина с бизнесом по своей инициативе решил выделить крупную сумму средств для государства, это было его семейное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить, что вчера на закрытой встрече с бизнесом обсуждалась идея взноса со стороны бизнеса на финансирование СВО и правда ли, что идея взноса исходила от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.
После пленарного заседания съезда РСПП в четверг глава государства в закрытом режиме встретился с членами бюро правления объединения и с предпринимателями. Встреча длилась примерно два часа.