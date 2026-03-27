В педагогическом вузе Алтайского края состоялась игра «Карьерный хакатон»

Профориентационная игра «Карьерный хакатон» прошла в Алтайском государственном педагогическом университете. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
Участники хакатона смогли в сжатые сроки перейти от теории профессионального выбора к практическому конструированию своего будущего, а работа в малых группах обеспечила индивидуальный подход к каждому студенту. Используя специализированные игровые наборы карт «Профессии», «Способности», «Хобби» и «Желания», участники решали комплексные задачи, направленные на саморефлексию, анализ рынка труда и преодоление возможных барьеров. Такая работа помогла сформировать четкое видение своего пути успеха, участники научились воспринимать индивидуальные особенности как уникальный ресурс.
«Формат хакатона был выбран неслучайно: он позволил участникам в сжатые сроки перейти от теории профессионального выбора к практическому конструированию своего будущего. Хакатон в рамках “Абилимпикса” — это мостик между учебной аудиторией и реальным рабочим местом. Мы помогаем ребятам увидеть, что их возможности шире любых ограничений, а карьера — это проект, которым можно и нужно управлять», — подчеркнула руководитель центра инклюзивного образования АлтГПУ Елена Дорохова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.