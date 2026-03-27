Масштабные мероприятия в честь Дня машиниста прошли в Нижнем Новгороде

Железнодорожники Горьковской магистрали провели обширную программу мероприятий, посвященную Дню машиниста, который отмечается в последнюю пятницу марта, сообщили в организации.
Гости отдали дань уважения железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу «бронепоезд “Козьма Минин”. Параллельно на железнодорожных путях была представлена экспозиция двух отреставрированных редких моделей локомотивов: паровоза серии “Ь’вн № 9773 и паровоза серии 9П№ 18430. Все желающие имели возможность посетить выставку на протяжении всего дня.
Центральным спортивным событием праздника стали решающие матчи хоккейного турнира на кубок Дирекции тяги компании. По итогам напряженной борьбы победу одержала команда Московского метрополитена, второе место заняла сборная Горьковской железной дороги, а третье — команда Куйбышевской магистрали.
Торжественная церемония чествования и вручения наград передовикам производства прошла в Центральном дворце культуры железнодорожников.
Около 100 железнодорожников получили заслуженные награды. Особенно отличился коллектив эксплуатационного локомотивного депо Киров. По итогам 2025 года, коллективу присудили первое призовое место.
Высоких профессиональных результатов добился машинист-инструктор локомотивных бригад Александр Рябов. Приказом генерального директора — председателя правления компании Олега Белозёрова он был удостоен знака «Почётный железнодорожник».
Машинисты электропоезда Александр Василевский и Валерий Тутушкин отмечены знаком «За безаварийный пробег на локомотиве 1000000 км», подтверждающим их безупречный профессионализм и безопасность.
Среди тех, кто получил награды, также были названы 10 самых лучших машинистов и помощников машинистов нижегородской железной дороги. Их определили по результатам ежегодных соревнований профессионального мастерства, которые проходили 24−25 марта и включали в себя как теоретические, так и практические задания.
Мероприятие завершилось яркой концертной программой. Зрителям были представлены выступления ансамблей национальных танцев, хора. Юные железнодорожники из Детской железной дороги Нижнего Новгорода порадовали всех музыкальными номерами.
На всех станциях состоялось торжественное мероприятие, на котором молодые работники были официально приняты в ряды машинистов. Этот ритуал проходил с участием опытных железнодорожников, которые поделились своим бесценным опытом и дали напутствия новоиспеченным специалистам, вручив им также памятные сувениры.