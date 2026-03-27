По социальному контракту в Калининградской области можно получить более 85 тысяч рублей на поиск работы

С начала 2026 года социальный контракт на поиск работы заключили 88 жителей Калининградской области, 12 из них уже трудоустроены. Мера поддержки предназначена для тех, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения — 21 263 рубля.
Контракт заключается на срок от 3 до 9 месяцев. Главное условие: на момент его окончания гражданин должен быть официально трудоустроен.
В качестве финансовой поддержки участник получает более 85 тысяч рублей. Первая выплата приходит в течение месяца после подписания контракта, еще три — ежемесячно после подтверждения трудоустройства.
Также можно пройти обучение стоимостью до 30 тысяч рублей. В этом случае обучающийся получает стипендию — 10 631,5 рубля в месяц, но не более трех месяцев. На профессиональное обучение уже заключили контракт 23 жителя региона. Они осваивают профессии водителя, IT-менеджера, бухгалтера и другие.
Консультанты Кадрового центра сопровождают участников программы индивидуально: подбирают вакансии, помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию, отработать навыки самопрезентации. Подробную информацию можно получить по горячей линии: +7 (800) 201−3900 или в Кадровом центре «Работа России» Калининградской области.