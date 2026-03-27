Вдоль границ нацпарка «Виштынецкий» планируют создать охранную зону

«Охранная зона создается с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на территорию национального парка. Земельные участки и участки акватории в границах охранной зоны у собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением режима охраны охранной зоны, установленного специальным положением. Деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы, в том числе промысловая, спортивная и любительская охота, запрещается. Федеральный государственный надзор будут осуществлять государственные инспекторы национального парка», — пояснили в пресс-службе.