Длиннохвостая и бородатая неясыти, две ушастые совы: новыми обитателями Казанского зооботсада стали четыре хищные птицы

Пернатых поселили на исторической территории зооботсада.

Источник: предоставлено пресс-службой Казанского зооботанического сада

В Казанском зооботсаду появились четыре новые совы — длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть и пара ушастых сов. Птицы поселились на исторической территории зооботсада. Хищники уже прошли адаптацию и привыкли к новому месту.

Птицы — молодые, они родились в мае прошлого года. В столицу РТ их привезли 1 ноября 2025 года из Свердловской области, из Центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан».

В течение месяца птицы находились на карантине в специально подготовленном вольере. При этом длиннохвостая и бородатая неясыти живут вместе, сообщили в пресс-службе Казанского зооботсада.

В каждом вольере для комфорта и безопасности хищников установили присады — деревянные насесты со специальным покрытием, которое не позволяет лапам скользить. Они выполнены в натуральном стиле, имитируют ветви деревьев.

Также в вольерах установили домики, которые служат птицам укрытием от яркого света и посторонних взглядов. В зооботсаду отмечают, что это особенно важно для неясытей: они чувствительны к интенсивному освещению.

Основу рациона хищников составляют мелкие грызуны и цыплята.

Увидеть новых обитателей посетители смогут после открытия исторической территории, предварительно в конце апреля или в начале мая.

Ушастые совы и длиннохвостая неясыть занесены в Красную книгу Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что с наступлением астрономической весны, которая в этом году приходится на 20 марта, жизнь Казанского зооботсада заметно изменилась. В учреждении отмечают традиционное оживление среди обитателей, вызванное увеличением светового дня и повышением температуры.