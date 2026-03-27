Народы Кавказа оказались наименее генетически предрасположены к вывиху плеча

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили в ходе анализа структуры генома свыше 166 тыс. жителей России, что якуты и буряты, а также корейцы и казахи, необычно часто являются носителями вариации в структуре гена TICRR, связанного с повышением риска вывиха плеча, тогда как обратное оказалось характерно для ингушей, чеченцев и осетин. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании Genotek.
«Наше исследование показывает, насколько генетическое разнообразие между популяциями может влиять на предрасположенность к травмам опорно-двигательного аппарата. Выявленные различия в распространенности данного варианта подчеркивают необходимость учитывать этнические и региональные особенности при оценке индивидуальных рисков», — заявил директор по науке Genotek Александр Ракитько, чьи слова приводит пресс-служба компании.
Как отмечает Ракитько, вывих плеча представляет собой распространенную травму, которая часто возникает при занятиях спортом и прочих сильных физических нагрузках, при которых на сустав воздействует сила, превышающая прочность удерживающих его связок и мышц. Недавно ученые из США обнаружили, что вероятность развития подобных травм выше примерно на 60% у носителей вариации rs12913965 в структуре гена TICRR.
Российские генетики заинтересовались тем, насколько распространена данная форма гена TICRR в России. Проведенный исследователями анализ показал, что частота встречаемости варианта rs12913965 существенным образом отличалась для разных народов РФ. В частности, она была относительно редкой среди жителей Дагестана, ингушей, чеченцев и мордвин — ее носителями являются примерно 10−13% представителей данных этносов.
Также она относительно редко встречается среди армян, кабардинцев, русских и других славянских народов (13,2−15,7%), но при этом ее носителями являются каждый третий или даже второй якут, бурят, кореец, казах и башкир. По мнению исследователей, выявленные ими различия в частоте встречаемости данной вариации гена TICRR подчеркивают значимость учета генетической структуры популяций при оценке рисков травматических состояний и могут быть использованы для дальнейших исследований в области персонализированной медицины.