Белорус обворовывал людей на концертах в Минске, даже не заходя в зал

Так, правоохранителями был задержан 44-летний гомельчанин. В Минск фигурант приезжал на машине жены, оставлял ее за несколько километров и пешком приходил на парковку рядом с концертным залом. На парковке он выслеживал минчан, приехавших на концерты и спектакли. Люди оставляли сумки и кошельки в салоне или в багажнике своих авто, а пока шло мероприятие, гомельчанин обворовывал зрителей, даже не заходя в зал. Для этого фигурант дистанционно вскрывал чужое авто с помощью самодельного электронного сканера, похищал только деньги и обратно закрывал машину. Так как визуально все было на месте, то пропажу денег потерпевшие замечали не сразу.