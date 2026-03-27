Работу сервиса «Электронный дневник» восстановили в Петербурге

Сервис «Электронный дневник» на порте «Петербургское образование», который перестал работать 18 марта, восстановили. Сбои объяснили техническими сложностями, которые были связаны с фильтрацией сетевых запросов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.
— На сегодняшний день возможны только кратковременные сбои, но они не носят систематического и продолжительного характера, — добавили в ведомстве.
Родителей школьников предупредили, что если «Электронный дневник» не открывается, то нужно проверить адрес в строке браузера. Правильную ссылку можно взять здесь, а прежняя работать перестала.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на фоне ограничений мобильного интернета депутаты ЗакСа предложили расширить в Петербурге общедоступную сеть Wi-Fi. На данный момент количество точек превысило 1 тысячу.