Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу сервиса «Электронный дневник» восстановили в Петербурге

В Северной столице родители школьников снова могут посмотреть их оценки в дистанционном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Сервис «Электронный дневник» на порте «Петербургское образование», который перестал работать 18 марта, восстановили. Сбои объяснили техническими сложностями, которые были связаны с фильтрацией сетевых запросов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

— На сегодняшний день возможны только кратковременные сбои, но они не носят систематического и продолжительного характера, — добавили в ведомстве.

Родителей школьников предупредили, что если «Электронный дневник» не открывается, то нужно проверить адрес в строке браузера. Правильную ссылку можно взять здесь, а прежняя работать перестала.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на фоне ограничений мобильного интернета депутаты ЗакСа предложили расширить в Петербурге общедоступную сеть Wi-Fi. На данный момент количество точек превысило 1 тысячу.