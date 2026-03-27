Норильчанин отправился в колонию за торговлю правами на лодки и катера

Суд приговорил северянина к 5,5 годам колонии за торговлю правами на управление маломоторными судами. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в 2024 году житель Норильска вместе со своими сообщниками, среди которых был руководитель Дудинского инспекторского участка центра ГИМС МЧС, организовал продажу прав на управление маломоторными судами. Для получения «корочек» требовалось лишь 35 тыс. рублей.
Подсудимый подыскивал клиентов: жителей Таймыра и других городов, готовых купить удостоверение или регистрацию судна. Чтобы попасть на «экзамен», клиенты оставляли заявки на «Госуслугах». Там они выбирали дату потенциального экзамена, а затем записывали постановочное видео «сдачи» в инспекции.
Далее руководитель участка вносила ложные сведения в систему, на основании которых и выдавались удостоверения государственного образца. Спустя месяц незаконную схему пресекли правоохранители.
Суд признал мужчину виновным в получении 41 взятки (п. «а» ч. 5 ст. 190 УК РФ) и приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также суд конфисковал с него сумму, равную полученным взяткам — 1,5 млн рублей.
Напомним, экс-руководитель участка ГИМС уже приговорена к 7 годам 10 месяцам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности. Вместе с ней к уголовной ответственности привлечены 36 взяткодателей.
