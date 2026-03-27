В Красноярском крае работает более 1,2 тыс баров и ресторанов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярскстате подвели статистику гастрономической карты регионов Енисейской Сибири за последние пять лет.
Какие-то заведения за этот период открылись, привлекая гостей новыми форматами и вкусами, кто-то закрылся, чтобы уступить место более оригинальным проектам. Но в целом, число мест, где можно провести романтический вечер или дружескую вечеринку, стало почти на 250 больше, говорят в ведомстве.
Больше всего заведений общепита открылось в Хакасии. За пять лет в республике их стало на 17% больше. Если на начало 2022 года насчитывалось 357 ресторанов, кафе и баров, то к началу текущего года цифра добралась до 418.
В Красноярском крае на начало 2022 года насчитывалось 1 112 заведений общепита. К 2025 году их число увеличилось на 14% — до 1 272, и эта отметка сохранилась до 2026 года.
Тыва, в отличие от соседей, четыре года демонстрировала более плавную динамику. Однако к началу 2026 года уверенно нарастила число гастрономических мест. На начало 2022 года в республике работало 261 заведение, через пять лет — уже на 10% больше — 287.
