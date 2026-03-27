В Ленинском районе Новосибирска открыли больше половины ливневок

В Ленинском районе Новосибирска начали массово расконсервировать ливневую канализацию. Как сообщили в мэрии, из 760 ливневых колодцев, предназначенных для сбора талых вод, больше половины уже открыты и готовы к работе. Бригады дорожно-эксплуатационного управления выезжают на объекты ежедневно.
В первую очередь специалисты взялись за самые проблемные точки. «В первую очередь мы отработали низины — на улицах Большой и Троллейной, проезде Энергетиков, других участках, где есть риски подтоплений. Сейчас проводим плановую работу по вскрытию дождеприемников», — рассказал директор ДЭУ № 3 Владимир Трегуб. По его словам, сегодня промывочная техника и рабочие зашли на улицу Титова, а также отрабатывают улицы Станционную и Станиславского. «Всего по району 760 ливневок для сбора талых вод, больше половины из них расконсервировали», — добавил он.
Специалисты не просто открывают колодцы — они оценивают состояние каждого, чистят от мусора. Если решетка закрыта, но вода не уходит, образуется пробка, тогда в дело вступает гидродинамическая установка, которая пробивает засор. В администрации района уточнили, что в зоне особого внимания находятся 69 мест возможного подтопления: 55 из них — на территориях многоквартирных домов, еще 14 — на улично-дорожной сети. Всего за эту зиму с дорог и тротуаров Ленинского района вывезли около 300 тысяч кубометров снега.