В Ленинском районе Новосибирска открыли больше половины ливневок

Специалисты не просто открывают колодцы — они оценивают состояние каждого, чистят от мусора. Если решетка закрыта, но вода не уходит, образуется пробка, тогда в дело вступает гидродинамическая установка, которая пробивает засор. В администрации района уточнили, что в зоне особого внимания находятся 69 мест возможного подтопления: 55 из них — на территориях многоквартирных домов, еще 14 — на улично-дорожной сети. Всего за эту зиму с дорог и тротуаров Ленинского района вывезли около 300 тысяч кубометров снега.